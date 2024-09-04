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Госдеп с пониманием отнесся к Монголии
04.09.2024 13:46 Катя Шульц

Госдеп с пониманием отнесся к Монголии

Так, спикер Госдепа Мэтью Миллер на брифинге заявил, что “США ожидают от Монголии соблюдения принципов устава ООН, включая поддержку суверенитета и территориальной целостности по всему миру, и призывают страны мира не предоставлять площадку Путину для пропаганды его агрессии против Украины”.  Об этом пишет “Голос Америки”.

Но странным образом тот же Миллер вступает в риторику двойных стандартов. По его словам,  в США якобы понимают “сложную ситуацию, в которой оказалась Монголия, соседями которой являются Россия и Китай”.

"Мы очень хорошо понимаем тяжелую позицию, в которой находится Монголия. Мы продолжим поддерживать Монголию, но мы считаем, что важно, чтобы они продолжали придерживаться международных обязательств и, если говорят с россией, чтобы дали четко понять, что поддерживают принцип территориальной целостности и независимости".

 

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