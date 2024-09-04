



Госдеп с пониманием отнесся к Монголии

Так, спикер Госдепа Мэтью Миллер на брифинге заявил, что “США ожидают от Монголии соблюдения принципов устава ООН, включая поддержку суверенитета и территориальной целостности по всему миру, и призывают страны мира не предоставлять площадку Путину для пропаганды его агрессии против Украины”. Об этом пишет “Голос Америки”.



Но странным образом тот же Миллер вступает в риторику двойных стандартов. По его словам, в США якобы понимают “сложную ситуацию, в которой оказалась Монголия, соседями которой являются Россия и Китай”.



"Мы очень хорошо понимаем тяжелую позицию, в которой находится Монголия. Мы продолжим поддерживать Монголию, но мы считаем, что важно, чтобы они продолжали придерживаться международных обязательств и, если говорят с россией, чтобы дали четко понять, что поддерживают принцип территориальной целостности и независимости".



