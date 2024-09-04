



В Швейцарии официально запретили деятельность ХАМАС

В среду, 4 сентября, швейцарское правительство официально объявило ХАМАС вне закона.



Одобрен законопроект, запрещающий его деятельность в стране.



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Таким образом, ХАМАС объявлен в Швейцарии террористической организацией.



Нарушителей закона ждет тюремное заключение или штраф. Помимо прочего, законопроект включает запрет на деятельность групп или организаций, связанных с ХАМАСом или действующих от его имени.