В Швейцарии официально запретили деятельность ХАМАС
В среду, 4 сентября, швейцарское правительство официально объявило ХАМАС вне закона.
Одобрен законопроект, запрещающий его деятельность в стране.
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Таким образом, ХАМАС объявлен в Швейцарии террористической организацией.
Нарушителей закона ждет тюремное заключение или штраф. Помимо прочего, законопроект включает запрет на деятельность групп или организаций, связанных с ХАМАСом или действующих от его имени.