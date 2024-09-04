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Опрос: где лидируют Трамп и Харрис
04.09.2024 16:53 Алина Груднева

Опрос: где лидируют Трамп и Харрис

Американский телеканал CNN провел опрос в преддверии президентских выборов в США.

Согласно результатам, кандидат от Демократической партии Камала Харрис лидирует в нескольких ключевых штатах, заметно опережая своего соперника.

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Так, она лидирует в Висконсине - 6%, Мичигане - 5%, Джорджии - 1% и Неваде - 1%. 

В свою очередь, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в Аризоне  - 5%. При этом, в Пенсильвании у двух кандидатов ничья.

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