



США планируют обвинить РФ в попытке вмешаться в выборы, - CNN

Администрация президента США Джо Байдена планирует обвинить Россию в попытке вмешательства в предстоящие выборы.



Об этом сообщает американский телеканал CNN.



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В частности, США хотят обвинить РФ во вмешательстве путем распространения дезинформации.



Уточняется, что Вашингтон намерен предпринять ряд шагов против Кремля. По поводу попытке вмешательства будет сделано публичное заявление. Также определенные меры предпримет минюст.