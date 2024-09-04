



В КНДР казнены десятки чиновников

Глава КНДР Ким Чен Ын приказал казнить десятки высокопоставленных правительственных чиновников.



Он заявил, что приговоренные несут ответственность за наводнения, которые унесли жизни тысяч людей.



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По данным южнокорейского телеканала Chosun, власти Северной Кореи расстреляли 30 человек.



"От 20 до 30 правительственных чиновников в пострадавшем от наводнения районе были казнены в конце прошлого месяца", - сообщил источник.



В результате наводнения летом погибли тысячи людей. Было разрушено более 4000 домов, железные и автомобильные дороги и многие объекты инфраструктуры.