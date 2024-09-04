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Турция стремится к более тесным связям с Египтом
04.09.2024 18:58 Алина Груднева

Турция стремится к более тесным связям с Египтом

Анкара намерена углубить отношения с Египтом в сфере ядерной энергетики и природного газа.

Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с египетским коллегой Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

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По его словам, обе страны подтвердили свое желание улучшить отношения во многих областях, включая сферы торговли, обороны, здравоохранения, энергетики.

Также они намерены углубить сотрудничество в вопросах охраны окружающей среды. Анкара и Каир подписали ряд соответствующих соглашений.

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