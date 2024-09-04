Турция стремится к более тесным связям с Египтом
Анкара намерена углубить отношения с Египтом в сфере ядерной энергетики и природного газа.
Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с египетским коллегой Абдель-Фаттахом ас-Сиси.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По его словам, обе страны подтвердили свое желание улучшить отношения во многих областях, включая сферы торговли, обороны, здравоохранения, энергетики.
Также они намерены углубить сотрудничество в вопросах охраны окружающей среды. Анкара и Каир подписали ряд соответствующих соглашений.