



Тим Бертон обзавелся собственной именной звездой

Американский кинорежиссер и сценарист Тим Бертон получил собственную именную звезду на "Аллее славы" в Голливуде.



По данным BBC, соответствующая церемония состоялась возле магазина детских костюмов и игрушек, который обожает создатель "Алисы в стране чудес".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В частности, именная звезда размещена возле магазина Hollywood Toys & Costumes.



"Она прекрасна. Как я уже говорил, я приезжаю сюда с детства, с тех пор как я гулял по улицам Голливуда, когда был маленьким мальчиком, и заходил в этот магазин игрушек, который все еще здесь, и это невероятно", - сообщил Бертон.