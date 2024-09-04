Новости » Life Style
Тим Бертон обзавелся собственной именной звездой
04.09.2024 19:06 Алина Груднева

Тим Бертон обзавелся собственной именной звездой

Американский кинорежиссер и сценарист Тим Бертон получил собственную именную звезду на "Аллее славы" в Голливуде.

По данным BBC, соответствующая церемония состоялась возле магазина детских костюмов и игрушек, который обожает создатель "Алисы в стране чудес".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В частности, именная звезда размещена возле магазина Hollywood Toys & Costumes.

"Она прекрасна. Как я уже говорил, я приезжаю сюда с детства, с тех пор как я гулял по улицам Голливуда, когда был маленьким мальчиком, и заходил в этот магазин игрушек, который все еще здесь, и это невероятно", - сообщил Бертон.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы