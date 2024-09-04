



Блинкен будет объясняться в Конгрессе из-за вывода войск США из Афганистана

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол потребовал вызвать Блинкена для дачи показаний 19 сентября. Блинкен обязан явиться, иначе его обвинят в неуважении к Конгрессу.



Госдеп заявил в ответ, что Энтони Блинкен уже давал показания в Конгрессе более 14 раз. Ни один сотрудник администрации не выходил такое количество раз с отчетом. Перед одним только Майклом Макколом госсекретарь выступал четыре раза.



Республиканская партия выступила с обвинениями администрации Джо Байдена в беспорядочном и быстром выводе войск из Афганистана в августе 2021 года. Тогда в результате теракта в аэропорту Кабула погибли 13 военнослужащих США и около 170 граждан Афганистана.

