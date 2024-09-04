



Всемирный совет имамов осудил ХАМАС за казнь заложников

Всемирный совет имамов опубликовал заявление, осуждающее убийство заложников террористами ХАМАС.



“Мы глубоко опечалены и возмущены этими отвратительными убийствами, которые нарушают все принципы гуманности, религиозных учений и международного права”, - это заявление Всемирный совет имамов опубликовал в соцсети Х.



Всемирный совет имамов признал, что нападения на мирных жителей нарушают не только законы ислама, но и Женевские конвенции.



В заявлении, опубликованном в Исламской семинарии Наджафа в Ираке, ХАМАС возлагается ответственность за “смерть и страдания всех невинных людей, потерянных с 7 октября, поскольку его действия не только принесли смерть и разрушения региону, но и привели к огромным страданиям палестинского народа”.



Более того, Всемирный совет имамов подтвердил свою позицию, согласно которой “режим в Иране несет равную ответственность за эти трагедии, поскольку его постоянная поддержка и одобрение действий ХАМАС способствуют сохранению насилия и нестабильности в регионе”.



Всемирный совет имамов — это неправительственная организация, которая ранее произвела фурор в мусульманском мире, единогласно проголосовав за принятие рабочего определения антисемитизма IHRA.



Заявление совета завершается искренним посланием семьям жертв войны Израиля и ХАМАС, а также призывом ко всем религиозным лидерам выступить против террора ХАМАС “и неустанно трудиться ради будущего, в котором мир, справедливость и уважение ко всем человеческим жизням станут основой нашего общего существования”.







