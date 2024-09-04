



После своего первого визита в Турцию Ас-Сиси пригласил Эрдогана в Египет

“Я выражаю огромную радость по поводу моего первого визита в Турецкую Республику и встречи с Его Превосходительством Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, поскольку наши две древние страны разделяют глубоко укоренившиеся исторические и народные связи и имеют прочные политические отношения с момента основания Турецкой Республики лидером-основателем Мустафой Кемалем Ататюрком", - написал Ас-Сиси.



Общеизветсным фактом является то, что политика Эрдогана на корню уничтожила все достижения Атотюрка на пути Турции к цивилизованному миру.



"Возможно, мой сегодняшний визит и предшествующий ему визит Его Превосходительства Президента Эрдогана в Каир отражают общую волю начать новый этап дружбы и сотрудничества между Египтом и Турцией, основанный на их ключевой роли в их региональной и международной среде, и таким образом, чтобы это отвечало амбициям и стремлениям наших двух братских народов”, - написал Ас-Сиси в своем аккаунте в Х.