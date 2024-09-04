После своего первого визита в Турцию Ас-Сиси пригласил Эрдогана в Египет
“Я выражаю огромную радость по поводу моего первого визита в Турецкую Республику и встречи с Его Превосходительством Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, поскольку наши две древние страны разделяют глубоко укоренившиеся исторические и народные связи и имеют прочные политические отношения с момента основания Турецкой Республики лидером-основателем Мустафой Кемалем Ататюрком", - написал Ас-Сиси.
Общеизветсным фактом является то, что политика Эрдогана на корню уничтожила все достижения Атотюрка на пути Турции к цивилизованному миру.
"Возможно, мой сегодняшний визит и предшествующий ему визит Его Превосходительства Президента Эрдогана в Каир отражают общую волю начать новый этап дружбы и сотрудничества между Египтом и Турцией, основанный на их ключевой роли в их региональной и международной среде, и таким образом, чтобы это отвечало амбициям и стремлениям наших двух братских народов”, - написал Ас-Сиси в своем аккаунте в Х.
أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتي الأولى للجمهورية التركية، ولقائي مع فخامة الرئيس "رجب طيب أردوغان"، حيث تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس "مصطفى كمال أتاتورك"، ولعل زيارتي…— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) September 4, 2024