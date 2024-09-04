



Акции Nvidia обвалились из-за расследования

Акции американского производителя Nvidia резко обвалились на фоне антимонопольного расследования, инициированного министерством юстиции США.



По данным Bloomberg, минюст направил повестки в суд.



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По словам источников, предполагается, что компания наказывает покупателей, которые не пользуются исключительно чипами Nvidia.



На фоне расследования компания потеряла как минимум 280 млрд долларов.