



В РФ предъявлены обвинения экс-заместителю Шойгу

В России официально предъявлены обвинения бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову.



Его обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах.



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В частности, Попова признали причастным к хищениям на 30 млн рублей, которые были выделены на обеспечение деятельности военно-патриотического парка "Патриот".



Сам экс-заместитель оборонного ведомства РФ свою вину не признал. По данным СК РФ, некоторые фигуранты дела дали изобличающие показания.