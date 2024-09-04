В РФ предъявлены обвинения экс-заместителю Шойгу
В России официально предъявлены обвинения бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову.
Его обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах.
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В частности, Попова признали причастным к хищениям на 30 млн рублей, которые были выделены на обеспечение деятельности военно-патриотического парка "Патриот".
Сам экс-заместитель оборонного ведомства РФ свою вину не признал. По данным СК РФ, некоторые фигуранты дела дали изобличающие показания.