Новости » Политика
В РФ предъявлены обвинения экс-заместителю Шойгу
04.09.2024 17:02 Алина Груднева

В РФ предъявлены обвинения экс-заместителю Шойгу

В России официально предъявлены обвинения бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову.

Его обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В частности, Попова признали причастным к хищениям на 30 млн рублей, которые были выделены на обеспечение деятельности военно-патриотического парка "Патриот". 

Сам экс-заместитель оборонного ведомства РФ свою вину не признал. По данным СК РФ, некоторые фигуранты дела дали изобличающие показания.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы