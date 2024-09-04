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Науседа: в НАТО обсуждают возможность перехватов над ракет над Украиной
04.09.2024 18:42 Алина Груднева

Науседа: в НАТО обсуждают возможность перехватов над ракет над Украиной

Страны-члены НАТО обсуждают идею перехватов российских ракет над Украиной.

Такое заявление 4 сентября сделал президент Литвы Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Польши.

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"Сегодня мы не можем сказать, что эта дискуссия завершена и у нас есть какие-то конкретные результаты, но наши страны инициируют такие дискуссии", - пояснил он.

Науседа отметил, что Литва и Польша готовы на совместной платформе обучать украинских военных.

"Мы готовы использовать наши общие платформы. Мы имеем в Польше базу Литовско-Польско-Украинской бригады. Мы готовы к обучению украинских военных", - добавил он.

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