



Unilever избавится от своего бизнеса в России

Один из лидеров мирового рынка косметики, парфюмерии и бытовой химии Unilever намерен избавиться от своего российского бизнеса.



Об этом сообщает информационное агентство РБК со ссылкой на источник.



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Уточняется, что британский концерн получил разрешение на продажу от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.



По словам источника, покупатель пока что не определен. Стоимость бизнеса Unilever в РФ оценивается в 35-40 млрд рублей. Речь идет о подразделении "Юнилевер Русь", которому принадлежат права на бренды мороженого "Магнат" и "Инмарко", а также косметики "Чистая линия", "Бархатные ручки", "Черный жемчуг" и прочее.