



Россия ударила по сердцу Львова: как выглядит город. Фото

Ночью 4 сентября армия Россия нанесла удары по Львову, попав по самому сердцу города. Большинство пострадавших объектов – это историческое наследие, количество пострадавших измеряется десятками, а среди жертв есть дети. Разрушены дома, повреждены учебные заведения и здравоохранения.



Как выглядит Львов после обстрела показали наши коллеги из РБК-Украина.



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По словам мэра города Андрея Садового, под атаку попали два района - Франковский и Железнодорожный. Удар был по исторической части города. Продолжается разбор завалов, пожары местами до сих пор тушат. По его словам, "какова будет конечная ситуация трудно понять".

Также Садовый заявил, что две школы сегодня учебу не начнут, там вылетело много окон: ученики Арники и 17 остаются дома.



"Большинство поврежденных объектов - это все историческое наследие. 70 домов в общей сложности потерпели поражения ... Так выглядит, что это была комбинированная атака. И ракеты и дроны", - сообщил Садовый в эфире телемарафона, отметив, что такой атаки по городу не было давно.

Кадры разрушительных последствий обнародовал в сети президент Владимир Зеленский.



"Каждый наш партнер в мире, который помогает Украине с ПВО, является настоящим защитником жизни. И каждый, кто убеждает партнеров дать Украине больше дальнобойности, чтобы отвечать на террор справедливо, работает для недопущения именно таких российских террористических ударов по украинским городам. Террор нужно остановить", - написал президент под фото.

По информации главы ОВА Максима Козицкого, из-за ночной атаки во Львове повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения. Речь идет о достопримечательностях на улицах Коновальца и Кокорудза. Все дома расположены в историческом ареале и в буферной зоне ЮНЕСКО. Они находятся в государственном реестре недвижимых памятников Украины.

Известно, что в городе поражено 2 медучреждения. В частности, на улице Коновальца пострадал областной Центр спортивной медицины и реабилитации. Повреждено его историческое здание. Выбиты более 70 окон. От ударной волны вынесло рамы. В шести кабинетах упал потолок. Оторванные батареи. Уничтожены компьютеры и медицинская аппаратура.



"Напомню, Центр расположен в вилле Юзефы Франц, которая датируется 1893 годом, и является памяткой архитектуры местного значения", - акцентировал Козицкий.

В результате вражеских обстрелов в городе также получил повреждения храм ВЦУ Святого Юрия Победителя на ул. Черновицкой.



В целом по городу в большинстве повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили. Кроме того, по данным ГСЧС, обломки ракеты обнаружили на территории международного аэропорта "Львов". По предварительной информации, инфраструктура аэропорта не повреждена.



Напомним, что в ночь на 4 сентября войска РФ совершили очередную комбинированную атаку по Украине. Враг использовал "Шахеды", крылатые и баллистические ракеты, в том числе Х-47 М2 "Кинжал". Больше всего разрушений во Львове. Под ударом также был Кривой Рог. Там значительные разрушения получила гостиница. Повреждены дома.



Фото Telegram: Владимир Зеленский, Андрей Садовой, Максим Козицкий, Львовская городская администрация



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