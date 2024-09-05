



Американцы подталкивают Байдена заключить одностороннее соглашение с ХАМАСом

Семьи американцев, похищенных ХАМАСом и удерживаемых в Газе с 7 октября, обратились к администрации Байдена с просьбой заключить одностороннюю сделку с палестинской террористической группировкой для освобождения их близких, сообщает NBC News.



В сообщении говорится, что родственники встретились с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, через несколько часов после того, как Армия обороны Израиля обнаружила тела шести заложников, казненных ХАМАСом в Газе, среди которых был американец израильского происхождения Херш Голдберг-Полин.



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Считается, что 97 из 251 заложников, похищенных ХАМАС 7 октября, остаются в Газе, включая семерых американских граждан. Это число включает тела по меньшей мере 33 подтвержденных израильской армией погибших, трое из которых являются американцами.

