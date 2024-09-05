



Гросси посетил ЗАЭС и пообнимался с россиянами

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже в пятый раз посетил Запорожскую атомную электростанцию.



По данным российских СМИ, нужно выяснить траекторию полета снарядов, чтобы определить виновных в обстрелах ЗАЭС.



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Гросси отметил, что причиной пожара на станции в августе было возгорание. Он также в очередной предупредил о возможности аварийной ситуации на ЗАЭС, если обстрелы продолжатся.



Российские СМИ массово распространили кадры с тем, как Гросси обнимается с представителями РФ, которые захватили станцию.



