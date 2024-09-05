



Премьер Малайзии хвалит Путина и обещает углублять связи с Россией

Анвар, находящийся в России с двухдневным визитом, заявил, что Малайзии было бы выгодно, если бы Россия поделилась своими достижениями и согласилась "сотрудничать во всех областях деятельности". Обе страны обсуждают связи в различных областях: от аэрокосмической отрасли и передовых технологий до сельского хозяйства и продовольственной безопасности.



"Вы продемонстрировали свою решимость преодолевать трудности и выживать, и этот опыт, безусловно, пойдет нам на пользу", — сказал Анвар на встрече с Путиным на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.



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Премьер-министр Малайзии последовал примеру других азиатских лидеров, встретившись с Путиным с начала вторжения России в Украину более двух лет назад, не обращая внимания на осуждение Западом российского лидера и его обвинения в военных преступлениях. Решение посетить Россию, сказал Анвар, было "непростым подвигом", но это было "правильное решение".



Анвар сказал, что страны Юго-Восточной Азии, входящие в блок Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), всегда сотрудничали с Россией, и существует "открытая торговля", сосредоточенная на полупроводниках и других смежных областях. "Я с нетерпением жду работы с вами и вашей командой, но еще больше, господин президент, я согласен с вами. Потенциал огромен", — сказал он.

