



В Нью-Йорке зафиксирован рост числа антисемитских нападений

Полиция Нью-Йорка сообщила о 19 антисемитских инцидентах в августе, что превышает прошлогоднее число, поскольку число антимусульманских актов также резко возросло.



Число антиеврейских актов в августе превысило 12, зафиксированных за тот же месяц в прошлом году, но это относительно низкий показатель по сравнению с предыдущими месяцами с начала войны Израиля и ХАМАСа 7 октября прошлого года, когда антисемитизм начал расти. В июле было зафиксировано 30 антисемитских инцидентов , а в июне — 45.



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Полиция Нью-Йорка заявила, что общий рост преступлений на почве ненависти в 2024 году был вызван антисемитскими нападениями. С 7 октября каждый месяц число антиеврейских инцидентов было выше по сравнению с прошлым годом. Евреи остаются группой, которая чаще всего подвергается преступлениям на почве ненависти почти каждый месяц.



"С начала года следователи расследуют на 106 больше дел по сравнению с 2023 годом (438 против 332), что во многом обусловлено всплеском антиеврейских инцидентов в этом году", — говорится в заявлении полиции Нью-Йорка, опубликованном в среду, 4 сентября.



В августовском отчете контролера штата Нью-Йорк Тома ДиНаполи установлено, что в прошлом году антисемитские инциденты составили 44% всех преступлений на почве ненависти в штате, а 88% из них были мотивированы религиозными предубеждениями.



Подсчет полиции по преступлениям на почве ненависти в августе включал 17 антимусульманских актов, хотя в августе прошлого года не было зафиксировано ни одного. Полиция Нью-Йорка также не зафиксировала ни одного антимусульманского инцидента в июле и три в июне. В пресс-релизе, включающем подсчет, отмечен этот всплеск, но не дано никаких объяснений.



По крайней мере в одном из инцидентов участвовал мужчина, который позже был арестован. По имеющимся данным, 5 августа он ударил мусульманина в центре города, одновременно антимусульманские высказываниями.



Не каждое зарегистрированное преступление на почве ненависти заканчивается арестом или судебным преследованием, и цифры могут быть пересмотрены после первоначального подсчета. Юридический стандарт доказательства предвзятости высок, что затрудняет судебное преследование.

