



Захарова: ответ на санкции США против RT заставит "всех содрогнуться"

Москва утверждает, что новые меры в отношении главных редакторов медиасети являются частью "информационной кампании" перед президентскими выборами в США.



Россия заявила, что примет ответные меры после того, как США объявили о санкциях против ее государственной медиасети RT, пригрозив, что они заставят "всех содрогнуться".



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Действия Вашингтона в отношении главного редактора государственной телерадиокомпании RT Маргариты Симоньян и ее заместителя Елизаветы Бродской были "информационной кампанией" в преддверии президентских выборов в США в ноябре, заявил МИД России.



"Когда власти прибегают к таким примитивным способам воздействия на своих избирателей, это свидетельствует об упадке "либеральных демократий", — заявила пресс-секретарь министерства Мария Захарова.



"Ответ будет", — сказала Захарова.

