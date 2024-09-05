



Муж накачивал жену наркотиками и снимал ее изнасилования другими мужчинами

71-летний Доминик Пелико предстает перед судом во Франции по обвинению в том, что на протяжении девяти лет он накачивал свою жену наркотиками и приглашал десятки незнакомцев изнасиловать ее в своем доме.



Сообщается, что он собрал более 20 000 видео и фотографий своей жены, подвергшейся насилию в период с 2011 по 2020 год, и теперь его обвиняют в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах.



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Его жена Жизель отказалась от анонимности в рамках дела, чтобы подробности предполагаемых преступлений ее мужа были обнародованы.

Она смело вышла на свидетельские показания в первый раз, но ей сказали, что во время дачи показаний ей придется пережить "чрезвычайно трудные моменты".



Судья сообщил, что ей будет разрешено свободно давать показания, после чего ей зададут несколько вопросов.



Г-жа Пелико начала с выражения благодарности полицейскому, который первоначально арестовал ее мужа (с которым она находится в процессе развода) после того, как его поймали за съемкой женских юбок.



"Он спас мне жизнь, и, возможно, без него меня бы здесь не было", — сказала она, как сообщает Telegraph.



Вспоминая момент, когда он якобы признался в том, что фотографировал женские юбки, она заявила суду: "19 декабря мой муж сказал, что у него возникли проблемы с телефоном и кодом. Я не совсем поняла, в чем дело, но осталась в доме дочери".



"Когда я вернулась в Мазан, нашу деревню, мистер Пелико забрал меня, но он изменился, выглядел бледным и встревоженным..



"Приехав в Мазан, он приготовил мне обед. Мы были на кухне, он сел и разрыдался. Я не поняла. Я думала, что это проблема со здоровьем, которая вернулась, и я думала, что дело в этом".



"Он сказал, что "сделал что-то глупое". Я спросила что? Он сказал, что в супермаркете в Карпентрасе снимал что под юбками у женщин.



"За 50 лет мистер Пелико ни разу не фотографировал других женщин. Я сказала, что прощаю тебя, у нас никогда не было проблем за 50 лет. Но следующего раза не будет, иначе я уйду".



"Он сказал, что я больше так не сделаю. Я доверяла ему, поскольку наши отношения строились на доверии на протяжении последних 50 лет".



Она сказала, что ее вызвали в полицейский участок, как она считала, "для формальности".



Г-жа Пелико сообщила суду, что ее допрашивали о ее муже.



"Я была поражена всеми этими вопросами", — сказала она.



"Затем был задан один вопрос: "Как бы вы описали своего мужа?" Я сказала, что на протяжении последних 50 лет он был "доброжелательным и славным парнем".



"Я женщина, к которой может прикоснуться только один мужчина, мистер Пелико, никто другой не смеет поднять на меня руку. Мне сказали "снять маску", а полицейский сказал, что я расскажу вам кое-что, что вам не понравится".



Г-жа Пелико сказала, что ее дочь "закричала как дикий зверь", когда услышала обвинения.



"Я никогда этого не забуду", — сказала она. "Когда я рассказала об этом своим сыновьям, я не думаю, что они действительно поняли, они были замкнуты и не особо реагировали. Я думаю, они были в состоянии шока. Они сказали, не говори таких глупостей".



71-летняя женщина была убеждена, что у нее болезнь Альцгеймера, после того как в 2011 и 2013 годах она перенесла потерю памяти, однако ее муж развеял ее опасения.



Она сказала, что в шутку спросила мужа, не подсыпал ли он ей наркотики, и он "расплакался", сказав: "Ты правда думаешь, что я могу это сделать?"



Г-жа Пеликот призналась, что у нее был роман на стороне через 14 лет после замужества.



Она сказала, что ее возлюбленный навещал ее "периодически" в течение двух лет, на что ее муж "очень плохо реагировал".



"Он видел, что у меня возникла проблема, поскольку мне было трудно любить двух людей одновременно", — сказала она.



"Как я уже сказала, наша пара была основана на доверии, поэтому это было тяжело. Но, как я уже сказала, он был единственным мужчиной, которого я знала".



"У меня в постели было только двое мужчин. Сегодня это может показаться смешным".



Г-жа Пелико заявила суду, что никогда не разрешала мужу снимать ее во время секса.



"Я не помню, чтобы мы когда-либо говорили об этом", — сказала она.



"Единственный разговор, который у нас был, был о том, чтобы заняться свингом, и я сказал категорическое нет, я никогда этого не сделаю".



По данным прокуратуры, за девять лет было совершено около 92 изнасилований, совершенных 72 мужчинами.



В Авиньоне 50 человек предстали перед судом по делу об изнасиловании при отягчающих обстоятельствах г-жи Пелико, причем 35 обвиняемых отрицают, что принуждали ее к этому.