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Полицейские снайперы нейтрализовали террориста в Мюнхене
05.09.2024 11:05 Аркадий Бочаровский

Полицейские снайперы нейтрализовали террориста в Мюнхене



Полиция Германии написала на сайте X о крупной операции в районе улиц Бриеннерштрассе и Каролиненплац в Мюнхене. 

По информации FOCUS-online, на месте работает специальная оперативная группа со снайперами и мобильная оперативная группа. Также задействован вертолет. Местные жители сообщили в газету Зюддойче Цайтунг (SZ) о выстрелах и полицейских сиренах. Возле здания находились десятки полицейских. Слышались призывы Бегите! Бегите!.

Около 9:53 утра полиция опубликовала первые подтвержденные данные. Согласно им, полицейские открыли огонь по подозрительному человеку в районе Каролиненплац, который был ранен. В настоящее время нет никаких сведений о других подозрительных лицах.

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