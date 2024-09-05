



Полицейские снайперы нейтрализовали террориста в Мюнхене





Полиция Германии написала на сайте X о крупной операции в районе улиц Бриеннерштрассе и Каролиненплац в Мюнхене.



По информации FOCUS-online, на месте работает специальная оперативная группа со снайперами и мобильная оперативная группа. Также задействован вертолет. Местные жители сообщили в газету Зюддойче Цайтунг (SZ) о выстрелах и полицейских сиренах. Возле здания находились десятки полицейских. Слышались призывы Бегите! Бегите!.



Около 9:53 утра полиция опубликовала первые подтвержденные данные. Согласно им, полицейские открыли огонь по подозрительному человеку в районе Каролиненплац, который был ранен. В настоящее время нет никаких сведений о других подозрительных лицах.