



МВД Баварии: атаковавший в Мюнхене мертв



Мужчина, открывший огонь в Мюнхене возле израильского консульства мертв. Об этом сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн (ХСС) в Бургхаузене. Личность вооруженного человека, участвовавшего в перестрелке с полицией, пока не установлена.



По словам представителя полиции, пять полицейских находились на месте происшествия, когда подозреваемый, мужчина с длинноствольным оружием, открыл огонь.



По словам представителя полиции, произошла перестрелка, в которой стреляли сотрудники экстренных служб и “вероятно, преступник”.

Преступник был тяжело ранен. Утверждается, что никаких угроз не поступало. Мероприятия на месте происшествия продолжаются.



