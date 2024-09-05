



Путин назвал три страны-посредника в переговорах с Украиной

Три страны могут стать посредниками в потенциальных переговорах между Украиной и Россией – это Китай, Бразилия и Индия. Именно их назвал руководитель Кремля Владимир Путин, выступая на экономическом форуме во Владивостоке 5 сентября.



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Путин поддерживает регулярные контакты с руководителями этих стран и уверен в их стремлении помочь разрешить конфликт. Он также напомнил, что Россия якобы не отказывалась от переговоров с Украиной на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, но позже процесс был сорван вмешательством Великобритании.



При этом Путин отметил, что главная цель России сейчас – "освобождение Донбасса" и вытеснение противника из Курской области.



Однако Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не видит смысла в диалоге с Путиным, так как тот не стремится к дипломатическому окончанию войны.

