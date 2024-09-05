



Польский фестиваль пропагандирует секс-работу как "способ достойного заработка"

С 6 по 8 сентября в Люблинском культурном центре пройдет фестиваль Queerz Get Loud, в рамках которого пройдет дискуссия о проституции.



"Празднование, разнообразие, платформа для совместного познания друг друга, вдохновение и стимулирование, а также полифония различных средств выражения — вот чем всегда был и будет Queerz Get Loud", — говорится в описании мероприятия.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Далее говорится, что фонд Camera Femina уже пятый год "пропагандирует квир-культуру" в Люблине, называя город "важной точкой на квир-карте Польши".

Чего ожидать участникам? Мастер-классы, встречи, дискуссии, премьера журнала, кинопоказы, театральная постановка, концерты, дрэг- и бурлеск-шоу и... панельная дискуссия на тему "секс-работа".



"В истории борьбы за права ЛГБТ трансгендерные и небелые люди, занимающиеся секс-работой, сыграли важную роль. Этот аспект часто опускается в основных нарративах. Эстетика квир всегда черпала вдохновение из культуры секс-работы и сексуальности. Более того, сообщество секс-работников часто было более инклюзивным для квир-людей и обеспечивало более безопасную среду по сравнению с враждебным внешним миром. В ходе обсуждения, которое будет проходить с людьми, имеющими опыт в секс-работе, мы также сосредоточимся на экономической изоляции квир-людей, для которых секс-работа часто является единственным способом избежать бедности. Для трансгендерных людей это часто единственный доступный вариант получить средства, необходимые для начала процесса перехода. Столкнувшись с ограниченными перспективами, секс-работа может стать способом достойного существования", — говорится в описании.



Тот факт, что проституция обсуждается на квир-фестивале, не является настоящим сюрпризом. Как и то, что квир- и трансгендерные люди часто оказываются в этой сфере деятельности. Однако проституция также имеет серьезные недостатки, в том числе для психического здоровья, а также для физического здоровья.



"Проституция тесно связана с различными психологическими патологиями и влияет не только на тех, кто непосредственно в ней участвует, но и на общество в целом. Исследования показали, что как уличные, так и работающие в помещениях секс-работники подвергались высокому уровню насилия в детстве и взрослой жизни, с разницей в показателях травматизма между двумя группами", — говорится в Википедии, где есть целая страница о пагубном влиянии проституции на психическое здоровье.



В конце концов, есть и другие сферы, в которых можно зарабатывать на жизнь, даже если они не так хорошо оплачиваются, как секс-работа. Хотя организаторы рекламируют, что секс-работники "зарабатывают прилично", эта карьера часто пронизана наркотиками, эксплуатацией и преступностью.

Организаторы пишут, что "эстетика квир-людей всегда черпала вдохновение из культуры секс-работы и сексуальности". По сути, организаторы сексуализируют трансгендерных людей и клеймят гомосексуальность с помощью общих заявлений, которые многие в обоих сообществах могут счесть негативными.



Возвращаясь к фонду Camera Femina, в одном из описаний его назвали "фондом, который выступает за участие женщин в культурной, художественной и общественной жизни. Camera Femina также проводит семинары и реализует проекты по внедрению принципов равенства, которые меняют доминирующее андроцентрическое повествование в искусстве, науке и бизнесе".



На собственном сайте Camera Femina говорится: "Этот сайт был основан кинохудожницей Майей Хан с целью популяризации движущихся изображений, созданных женщинами и о женщинах, а также о исторически маргинализированных полах, путем освещения примечательных работ, а также их показов и выставок в Нью-Йорке".



После всего движения #MeToo и усилий по уважению геев и большей инклюзивности по отношению к трансгендерам кажется просто неправильным приглашать сообщество ЛГБТКИ праздновать то, что они стали сексуальными объектами — нет, хуже того, "проданными".





