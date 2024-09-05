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Анджелина Джоли снялась для обложки глянца
05.09.2024 03:34 Алина Груднева

Анджелина Джоли снялась для обложки глянца

Звезда Голливуда Анджелина Джоли стала лицом новой обложки глянцевого журнала Hollywood Reporter.

Она позировала возле рояля в элегантном платье.

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Анджелина рассказала о своем долгожданном возвращении на экраны после продолжительной паузы. Джоли снялась в роли Марии Каллас в фильме "Без крови".

"Дети подросли, стали более независимыми. Я менее нужна им и могу уезжать на разное время. И они достаточно взрослые, чтобы присоединиться ко мне на работе. Это новый период в нашей жизни. Я очень рада, что они с каждым днем все больше и больше вступают в свои права", - призналась знаменитость.
 

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