Ирландский премьер чуть не попал под обстрел в Украине
Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис чуть не попал под обстрел во время его официального визиту в Украину.
В этом он признался, выступая перед журналистами в Киеве.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По словам Харриса, он проезжал Львов за несколько часов до того, как россияне нанесли по центру города удар.
"Всего через несколько часов после того, как я проехал Львов, я узнал, что люди были убиты Россией, включая трех детей. Детей, которые, скорее всего, спали в своих кроватках утром. Они были убиты", - отметил он.
По словам ирландского премьера, его страна сделает все, чтобы подобные атаки россиян стали нормой для Украины, Европы и всего мира.