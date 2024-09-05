



Ирландский премьер чуть не попал под обстрел в Украине

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис чуть не попал под обстрел во время его официального визиту в Украину.



В этом он признался, выступая перед журналистами в Киеве.



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По словам Харриса, он проезжал Львов за несколько часов до того, как россияне нанесли по центру города удар.



"Всего через несколько часов после того, как я проехал Львов, я узнал, что люди были убиты Россией, включая трех детей. Детей, которые, скорее всего, спали в своих кроватках утром. Они были убиты", - отметил он.



По словам ирландского премьера, его страна сделает все, чтобы подобные атаки россиян стали нормой для Украины, Европы и всего мира.