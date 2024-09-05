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Ирландский премьер чуть не попал под обстрел в Украине
05.09.2024 05:35 Алина Груднева

Ирландский премьер чуть не попал под обстрел в Украине

Премьер-министр Ирландии  Саймон Харрис чуть не попал под обстрел во время его официального визиту в Украину.

В этом он признался, выступая перед журналистами в Киеве.

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По словам Харриса, он проезжал Львов за несколько часов до того, как россияне нанесли по центру города удар.

"Всего через несколько часов после того, как я проехал Львов, я узнал, что люди были убиты Россией, включая трех детей. Детей, которые, скорее всего, спали в своих кроватках утром. Они были убиты", - отметил он.

По словам ирландского премьера, его страна сделает все, чтобы подобные атаки россиян стали нормой для Украины, Европы и всего мира.

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