



“Шпионское оборзение”: Как поймали китайских шпионов в США

В США раскрыли китайских агентов. Семейная пара обнаглела настолько, что из консульства КНР к ним домой доставляли утку по-пекински.



Сначала Федеральная прокуратура США обвинила 41-летнюю Линду Сунь и ее мужа Кристофера Ху в мошенничестве и отмывании денег. Однако, чуть копнув, следователи были шокированы. Китайские супруги оказались шпионами и получали от властей Китая большие деньги.



New York Post пишет о том, что арестованные супруги купили дом стоимостью $4 млн в штате Нью-Йорк и квартиру для отдыха стоимостью $2 два млн на Гавайях. На работу они ездили отнюдь не в общественном транспорте, а на внедорожниках Mercedes и Range Rover.



Линда Сунь отметилась работой на двух губернаторов штата Нью-Йорк — у Эндрю Куомо и у Кэти Хокул. Что именно Сунь передала в Китай, пока что не разглашается, но работой ее были крайне довольны. В частности, шеф-повар генконсульства КНР, как следует из материалов дела, регулярно готовил для семьи утку по-пекински и доставлял деликатес к порогу их дома.



Консульство КНР также оплачивало им VIP-билеты на концерты и спортивные мероприятия, президентские номера в отелях и оплачиваемые поездки на родину в Китай.



При этом издание New York Post называет официальные доходы Кристофера Ху скромными. Кристофер владел рыбным и винным магазинами, которые приносили небольшую прибыль. СМИ уже предположили, что магазины были ему нужны для отмывки денег.

