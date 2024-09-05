



Стрельба в школе в США. 14-летний подросток убил четырех человек

По данным правоохранительных органов, 14-летний подросток убил по меньшей мере четырех человек, включая двух учеников, и ранил еще девять человек, открыв вчера, 4 сентября огонь в средней школе в американском штате Джорджия.



Стрелок (также ученик школы) был взят под стражу. Бюро расследований Джорджии заявляет, что его обвинят в убийстве и будут судить как взрослого.



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Среди погибших также двое учителей.



После последней главы в истории кризиса насилия с применением огнестрельного оружия в Америке — по одним данным, только в этом году было совершено около 400 массовых расстрелов.

