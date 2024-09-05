



Белуха, которую считали "российским шпионом", была застрелена

По данным организаций по защите прав животных, кит-белуха, которого считали "российским шпионом", был застрелен.



Организации Noah и One Whale заявили, что подали жалобу в норвежскую полицию с целью начать уголовное расследование.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Белая белуга, получившая имя "Хвалдимир" (по-норвежски кит — hval, а также заимствованное имя президента России Владимира Путина) — впервые появилась у берегов севера Норвегии в 2019 году.



Его нашли мертвым 31 августа в заливе на юго-западном побережье Норвегии.



2 сентября кит был доставлен в местное отделение Норвежского ветеринарного института для вскрытия.



Результаты ожидаются через 3 недели.

