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Белуха, которую считали "российским шпионом", была застрелена
05.09.2024 09:45 MIGnews.com

Белуха, которую считали "российским шпионом", была застрелена

По данным организаций по защите прав животных, кит-белуха, которого считали "российским шпионом", был застрелен.

Организации Noah и One Whale заявили, что подали жалобу в норвежскую полицию с целью начать уголовное расследование.

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Белая белуга, получившая имя "Хвалдимир" (по-норвежски кит — hval, а также заимствованное имя президента России Владимира Путина) — впервые появилась у берегов севера Норвегии в 2019 году.

Его нашли мертвым 31 августа в заливе на юго-западном побережье Норвегии.

2 сентября кит был доставлен в местное отделение Норвежского ветеринарного института для вскрытия.

Результаты ожидаются через 3 недели.
 

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