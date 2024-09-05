



Самолет Air India совершил аварийную посадку в Москве

Самолет авиакомпании Air India , следовавший из Дели в Бирмингем, совершил вынужденную посадку в Москве после того, как вечером, 4 сентября столкнулся с "техническими проблемами".



Пассажирский самолет Boeing 787-800 авиакомпании Air India, летевший в Великобританию, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево, все 258 пассажиров и 17 членов экипажа не пострадали. Инцидент произошел около 21:35 по московскому времени.



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"Экипаж воздушного судна запросил незапланированную посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем", — говорится в сообщении аэропорта.

"Службы аэропорта оперативно отреагировали на запрос экипажа и подготовились к приему воздушного судна в соответствии с действующим планом действий в чрезвычайных ситуациях. Иностранному экипажу была оказана полная помощь со стороны российского аэропорта и специалистов в соответствии с действующей международной конвенцией".



Это был третий рейс Air India за последние месяцы, совершивший аварийную посадку из-за технических проблем.

