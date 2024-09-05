



На юге Газы стартовал второй этап кампании по вакцинации от полиомиелита

Толпы палестинцев собираются в медицинских центрах на юге Газы, чтобы сделать своим детям прививку от полиомиелита. Это начало второго этапа кампании, в ходе которой на данный момент вакцинировано 187 000 детей.



UNRWA сообщает, что кампания, проводимая при содействии Израиля и террористической группировки ХАМАС, которые договорились об ограниченных паузах в боевых действиях, пока что является успешной, но сложной.



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Вакцинация начинается в Рафиахе и Хан-Юнисе на юге Газы — районах, пострадавших от войны и принявших десятки тысяч людей, бежавших из других частей анклава.



"Сегодня кампания по вакцинации от полиомиелита переместилась в южные районы Газы. Сегодня утром команды UNRWA находятся в Хан-Юнисе, работая с партнерами над вакцинацией детей", — говорится в заявлении UNRWA.



"В это критическое время необходимо соблюдать режим приостановки работы зон, чтобы защитить семьи и гуманитарных работников", — говорится в нем.

