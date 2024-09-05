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Мюнхен: стрельба у здания генерального консульства Израиля
05.09.2024 10:48 MIGnews.com

Мюнхен: стрельба у здания генерального консульства Израиля

Полиция проводит крупную операцию, жители сообщают о выстрелах и сиренах.

В центре Мюнхена, предположительно, прозвучали выстрелы. Полиция подтвердила масштабную операцию вблизи здания Генерального консульства Израиля. Власти призвали людей избегать района, указав на улицы Брайеннерштрассе и Каролиненплац в сообщении на платформе X.

Очевидцы рассказали изданию SZ о слышанных выстрелах и звуках полицейских сирен. На месте происшествия находились десятки полицейских. Со слов одного из свидетелей, слышались крики "Бегите! Бегите!". На видео, предоставленном в редакцию SZ, также можно услышать звуки выстрелов.
 

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