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Си Цзиньпин обещает углубить инвестиции в Африку и торговые связи
05.09.2024 09:29 MIGnews.com

Си Цзиньпин обещает углубить инвестиции в Африку и торговые связи

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг, 5 сентября отметил связи своей страны с африканским континентом, заявив, что они переживают "лучший период в истории".

Он сделал это заявление на церемонии открытия Форума по сотрудничеству Китай-Африка (FOCAC)  — крупнейшего саммита, который Пекин принимал за последние годы.

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Си Цзиньпин пообещал выделить более 50 миллиардов долларов США на финансирование Африки в течение следующих трех лет и пообещал помочь создать миллион рабочих мест на африканском континенте.

Саммит FOCAC проходит каждые три года. В этом году в нем принимают участие более 50 африканских лидеров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщают государственные СМИ. 
 

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