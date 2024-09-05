



Си Цзиньпин обещает углубить инвестиции в Африку и торговые связи

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг, 5 сентября отметил связи своей страны с африканским континентом, заявив, что они переживают "лучший период в истории".



Он сделал это заявление на церемонии открытия Форума по сотрудничеству Китай-Африка (FOCAC) — крупнейшего саммита, который Пекин принимал за последние годы.



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Си Цзиньпин пообещал выделить более 50 миллиардов долларов США на финансирование Африки в течение следующих трех лет и пообещал помочь создать миллион рабочих мест на африканском континенте.



Саммит FOCAC проходит каждые три года. В этом году в нем принимают участие более 50 африканских лидеров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщают государственные СМИ.

