



ХАМАС: Израиль должен принять последнее предложение США по заложникам

ХАМАС утверждает, что нет необходимости в новых предложениях о прекращении огня в Газе, и говорит, что следует оказать давление на Израиль, чтобы он согласился на план США, который террористическая группировка уже приняла.



Президент США Джо Байден заявил журналистам, что он "очень близок" к представлению окончательного предложения по сделке с заложниками к концу недели, направленной на преодоление тупика между ХАМАСом и Израилем.



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В своем заявлении ХАМАС обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в попытке сорвать соглашение, настаивая на том, что Израиль не уйдет из Филадельфийского коридора на юге Газы.



"Мы предостерегаем от попадания в ловушку и уловки Нетаниягу, поскольку он использует переговоры для продолжения агрессии против нашего народа", — говорится в заявлении, в котором также указывается, что ХАМАС принял предложение, выдвинутое США 2 июля.

