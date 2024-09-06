



Голливуд обратился к Байдену по поводу Газы

Голливудские звезды обратились к президенту США Джо Байдену по поводу продолжающейся войны между Израилем и ХАМАСом в Газе.



Он призвали американского лидера остановить эскалацию.



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Соответствующее письмо с обращением к Байдену подписали сотни музыкантов и деятелей культуры.



Они потребовали от Вашингтона принять активные меры, чтобы предотвратить эскалацию. Письмо подписали, в том числе, Дженнифер Лопес, Брэдли Купер, Ариана Гранде, Хоакин Феникс, Селена Гомес, Кирстен Стюарт и Дженна Ортега.