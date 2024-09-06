Новости » Life Style
Голливуд обратился к Байдену по поводу Газы
06.09.2024 08:14 Алина Груднева

Голливуд обратился к Байдену по поводу Газы

Голливудские звезды обратились к президенту США Джо Байдену по поводу продолжающейся войны между Израилем и ХАМАСом в Газе.

Он призвали американского лидера остановить эскалацию.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Соответствующее письмо с обращением к Байдену подписали сотни музыкантов и деятелей культуры. 

Они потребовали от Вашингтона принять активные меры, чтобы предотвратить эскалацию. Письмо подписали, в том числе, Дженнифер Лопес, Брэдли Купер, Ариана Гранде, Хоакин Феникс, Селена Гомес, Кирстен Стюарт и Дженна Ортега.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы