



Группа Linkin Park воссоединилась через семь лет

Популярная рок-группа Linkin Park вновь воссоединилась.



Это произошло через семь лет после того, как умер вокалист музыкального коллектива Честер Беннингтон.



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Теперь фронтменом группы будет Эмили Армстронг. Музыканты уже вовсю работают над новыми материалами.



Ожидается, что 15 ноября Linkin Park порадует поклонников новыми альбомом, который получил название From Zero. После выпуска пластинки группа осуществит мировое турне.