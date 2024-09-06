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В РФ возбудили дело против оперной певицы Марии Максаковой
06.09.2024 11:07 Алина Груднева

В РФ возбудили дело против оперной певицы Марии Максаковой

В России возбудили уголовное дело против оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс.

По данным "Базы", ее обвиняют в призывах к осуществлению деятельности, "направленной против безопасности" РФ. 

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Дело в отношении переехавшей в Украину Максаковой завели из-за видео, в котором она призывала финансировать Вооруженные силы Украины и критиковала историческую родину за полномасштабное вторжение. 

Теперь певице может грозить в России до шести лет тюрьмы.

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