



В РФ возбудили дело против оперной певицы Марии Максаковой

В России возбудили уголовное дело против оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс.



По данным "Базы", ее обвиняют в призывах к осуществлению деятельности, "направленной против безопасности" РФ.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Дело в отношении переехавшей в Украину Максаковой завели из-за видео, в котором она призывала финансировать Вооруженные силы Украины и критиковала историческую родину за полномасштабное вторжение.



Теперь певице может грозить в России до шести лет тюрьмы.