В РФ возбудили дело против оперной певицы Марии Максаковой
В России возбудили уголовное дело против оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс.
По данным "Базы", ее обвиняют в призывах к осуществлению деятельности, "направленной против безопасности" РФ.
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Дело в отношении переехавшей в Украину Максаковой завели из-за видео, в котором она призывала финансировать Вооруженные силы Украины и критиковала историческую родину за полномасштабное вторжение.
Теперь певице может грозить в России до шести лет тюрьмы.