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Лето-2024 установило температурный рекорд
06.09.2024 11:00 Алина Груднева

Лето-2024 установило температурный рекорд

Нынешнее лето стало самым жарким в истории наблюдений.

Об этом говорится в отчете климатической службы ЕС.

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"За последние три месяца 2024 года мир пережил самые жаркие июнь и август, самый жаркий день за всю историю наблюдений и самое жаркое лето за всю историю наблюдений", – подчеркнула заместитель директора службы Саманта Берджесс.

В ЕС предупредили об экстремальных погодных условиях, если в мире не сократят выбросы парниковых газов.
 

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