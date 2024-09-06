



Лето-2024 установило температурный рекорд

Нынешнее лето стало самым жарким в истории наблюдений.



Об этом говорится в отчете климатической службы ЕС.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"За последние три месяца 2024 года мир пережил самые жаркие июнь и август, самый жаркий день за всю историю наблюдений и самое жаркое лето за всю историю наблюдений", – подчеркнула заместитель директора службы Саманта Берджесс.



В ЕС предупредили об экстремальных погодных условиях, если в мире не сократят выбросы парниковых газов.

