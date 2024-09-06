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Дуров отказался от диппомощи двух стран
06.09.2024 10:45 Алина Груднева

Дуров отказался от диппомощи двух стран

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отказался от дипломатической помощи от России и ОАЭ.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на французского чиновника.

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"Он отказался от российской консульской защиты и консульского визита ОАЭ, но согласился, чтобы посольство ОАЭ было в курсе по поводу его ситуации", - сказано в сообщении.

В ОАЭ подтвердили информацию о том, что установлены дипломатические контакты с представителями Дурова. В РФ ситуацию пока что не прокомментировали.

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