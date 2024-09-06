



Запрет динамического ценообразования на билеты после распродажи Oasis

Ряд сенаторов и TD (депутатов парламента Ирландии) от партии "Фианна Файл" стремятся ввести в Ирландской Республике закон, запрещающий процесс, известный как "динамическое ценообразование", после повышения цен на концерты Oasis в Дублине.



За последнюю неделю динамическое ценообразование подверглось широкой критике.



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Динамическое ценообразование означало, что на сайте Ticketmaster, где изначально продавались билеты на тур воссоединения, цены росли в соответствии со спросом.



Стоимость некоторых стоячих билетов на стадион "Крок Парк" в Дублине выросла с 176 евро (148 фунтов стерлингов) в предварительной продаже до более чем 400 евро (337 фунтов стерлингов).

