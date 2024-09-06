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Четыре жертвы потерпевшей крушения яхты, задохнулись в воздушном мешке
06.09.2024 00:30 MIGnews.com

Четыре жертвы потерпевшей крушения яхты, задохнулись в воздушном мешке

По данным итальянского информационного агентства Ansa, четыре человека, погибшие в прошлом месяце, когда яхта Bayesian затонула у берегов Сицилии, задохнулись из-за недостатка кислорода в воздушном мешке, в которой они оказались.

Среди семи человек, погибших, когда судно затонуло во время сильного шторма, были банковский менеджер Джонатан Блумер, его жена Джуди Блумер, адвокат Крис Морвилло и его жена Неда Морвилло.

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Согласно сообщениям, вскрытие показало, что ни у кого из них в легких не было воды, что позволяет предположить, что они не утонули.
 

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