



Четыре жертвы потерпевшей крушения яхты, задохнулись в воздушном мешке

По данным итальянского информационного агентства Ansa, четыре человека, погибшие в прошлом месяце, когда яхта Bayesian затонула у берегов Сицилии, задохнулись из-за недостатка кислорода в воздушном мешке, в которой они оказались.



Среди семи человек, погибших, когда судно затонуло во время сильного шторма, были банковский менеджер Джонатан Блумер, его жена Джуди Блумер, адвокат Крис Морвилло и его жена Неда Морвилло.



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Согласно сообщениям, вскрытие показало, что ни у кого из них в легких не было воды, что позволяет предположить, что они не утонули.

