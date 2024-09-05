



Австрия: Мюнхенский стрелок не считался сильно опасным

Агентство печати Австрии сообщает, что мужчина, напавший на израильское консульство в Мюнхене, привлек внимание властей в прошлом году, но не считался высокорискованным.



Не называя источники, газета утверждает, что на мобильном телефоне мужчины, гражданина Австрии с боснийскими корнями, были обнаружены данные и игра, что предполагает связь с исламской экстремистской идеологией, но расследование в отношении него на предмет возможного членства в группировке ИГИЛ было прекращено.



Прокуроры в Зальцбурге отказываются от комментариев.



Полиция и прокуроры Баварии в совместном заявлении заявляют, что мужчина, застреленный полицией после того, как открыл огонь, вероятно, планировал “террористическую атаку” на консульство.



В результате нападения никто больше не пострадал.



“Очевидно, что если кто-то припарковался здесь в пределах видимости израильского консульства… а затем начал стрелять, то это, скорее всего, не совпадение”, — заявил журналистам главный должностное лицо службы безопасности Баварии, министр внутренних дел земли Йоахим Херрманн.



