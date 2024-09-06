В РФ предложили отобрать детей у Пугачевой и Галкина
Участники движения "Ветераны России" призвали уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову отобрать детей у примадонны Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина.
По данным "СтарХит", общественники потребовали "защитить интересы" Гарри и Лизы.
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Свою просьбу движение пояснило частыми переездами семьи, которые якобы плохо сказываются на детях Пугачевой и Галкина.
"Лиза и Гарри Галкины являются гражданами РФ и, по нашему мнению, должны воспитываться в среде, основанной на традиционных семейных ценностях", - сказано в заявлении.