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В РФ предложили отобрать детей у Пугачевой и Галкина
06.09.2024 13:05 Алина Груднева

В РФ предложили отобрать детей у Пугачевой и Галкина

Участники движения "Ветераны России" призвали уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову отобрать детей у примадонны Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина.

По данным "СтарХит", общественники потребовали "защитить интересы" Гарри и Лизы. 

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Свою просьбу движение пояснило частыми переездами семьи, которые якобы плохо сказываются на детях Пугачевой и Галкина. 

"Лиза и Гарри Галкины являются гражданами РФ и, по нашему мнению, должны воспитываться в среде, основанной на традиционных семейных ценностях", - сказано в заявлении.

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