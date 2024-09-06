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Британия усилит защиту украинского неба
06.09.2024 10:30 Алина Груднева

Британия усилит защиту украинского неба

Великобритания намерена предоставить Украине 650 многоцелевых ракет для усиления защиты украинского неба.

По данным министерства обороны Соединенного Королевства, утвержден пакет военной помощи на 162 миллиона фунтов.

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По словам министра обороны Джона Гили, Украина получит первую партию ракет до конца года.

"В последние дни мы увидели трагическую цену неизбирательных ударов России по Полтаве и Львову. Эти новые ракеты британского производства помогут Украине оградить свой народ, инфраструктуру и территорию от жестоких атак Путина", - отметил он.

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