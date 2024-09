Госдеп ввел новые антироссийские санкции

Американский Госдеп ввел новые антироссийские санкции, под которые попали две компании и два судна, которые связаны с экспортом сжиженного природного газа.



В частности, под ограничения попали компании Gotik Energy Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping OPC PVT LTD.



По словам представителя Госдепа Мэтью Миллера, New Energy отключила автоматическую систему идентификации и перегружала товар на судно LNG/C Pioneer.



Он пояснил, что санкции призваны увеличить энергетические рычаги влияния на Россию.