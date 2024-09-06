Госдеп ввел новые антироссийские санкции
Американский Госдеп ввел новые антироссийские санкции, под которые попали две компании и два судна, которые связаны с экспортом сжиженного природного газа.
В частности, под ограничения попали компании Gotik Energy Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping OPC PVT LTD.
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По словам представителя Госдепа Мэтью Миллера, New Energy отключила автоматическую систему идентификации и перегружала товар на судно LNG/C Pioneer.
Он пояснил, что санкции призваны увеличить энергетические рычаги влияния на Россию.