



В МУС потребовали от Монголии объяснений по поводу приема Путина

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потребовал от Монголии объяснений по поводу того, почему в стране не арестовали Владимира Путина во время его официального визита.



Соответствующее заявление он сделал в интервью ВВС.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Переговорный процесс на уровне суда ведется. Судьи могут дать свои рекомендации на случай, если будет выявлено отсутствие сотрудничества, но я не хочу ничего предвидеть, потому что сейчас этот вопрос решается между судьями и правительством Монголии", - отметил Хан.



Также он ответил на вопрос о том, предстанет ли Путин когда-нибудь перед гаагским трибуналом.



"Люди смеялись, когда трибунал по бывшей Югославии добивался ордеров на арест Караджича и Младича, не говоря уже о Милошевиче, когда Специальный суд по Сьерра-Леоне выдавал ордер на арест бывшего президента Чарльза Тейлора, но, как показала история, эти люди, владевшие в прошлом большой властью в своей стране и регионе, в итоге оказались на скамье подсудимых. Есть примеры, показывающие, что если кто-то делает, что заблагорассудится, пользуясь властью, не ограниченной высшей ответственностью, его пространство для маневра сужается", - отметил он.