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В Telegram пропала информация о конфиденциальности чатов
06.09.2024 10:07 Алина Груднева

В Telegram пропала информация о конфиденциальности чатов

Популярный мессенджер Telegram обновил свой раздел по поводу нелегального контента.

В частности, убрана информация о конфиденциальности всех чатов.

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Из раздела пропала следующая фраза: "Все чаты Telegram и групповые чаты являются приватными между их участниками. Мы не обрабатываем никакие запросы, связанные с ними".

Пользователи смогут сообщать модераторам о нелегальном контенте при помощи кнопки Report.

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