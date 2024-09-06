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В России по приказу Путина ищут эликсир вечной молодости
06.09.2024 05:30 Катя Шульц

В России по приказу Путина ищут эликсир вечной молодости

Российскому минздраву из Кремля передали сообщение - как можно быстрее изобрести лекарство для продления жизни. Путину в октябре исполнится 72 года. Очевидно, торопится.

На сегодня средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет приблизительно 67 лет.

В свою очередь Минздрав потребовал от научно-исследовательских институтов срочно отчитаться о идущей работе по борьбе с когнитивными и сенсорными расстройствами, клеточным старением и остеопорозом, а также по укреплению иммунной системы.

 

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