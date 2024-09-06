



Послание США Израилю: авианосцы не могут оставаться на Ближнем Востоке вечно

Вашингтон передал Израилю послание по поводу напряженной ситуации на Ближнем Востоке.



По данным 13-го канала, США выступили против возможности увольнения министра обороны Израиля Йоава Галанта.



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Также в Вашингтоне отметили, что остались удовлетворенными сотрудничеством с ним. Также в США предостерегли Израиль от эскалации на Ближнем Востоке.



"Авианосцы США не смогут оставаться в этом районе вечно", - предупредили в Вашингтоне.